الحزم يعود للدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الساحل

المصدر: رويترز

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عاد الحزم إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد فوزه على ضيفه الساحل 3-2 في الجولة 32 لدوري الدرجة الثانية.

وسجل أهداف الحزم نواف البشري وأولا جون وعبد الهادي الحراجين ليرفع الفريق رصيده إلى 64 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة عن الأخدود والأهلي صاحبي المركزين الأول الثاني على الترتيب.

وكتب الحزم على صفحته على تويتر محتفلا بالصعود "الحمد لله...جمهورنا عدنا إلى مكاننا الطبيعي" مرفقا ذلك بصورة للفريق كتب عليها "حزم الصمود..رسميا إلى دوري روشن (المحترفين)".

وكان الحزم قد هبط الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

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