تقارير: الهلال السعودي لن يجدد عقد دياز وتيتي مرشح لخلافته

المصدر: رويترز

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تكهنت وسائل إعلام سعودية بأن الهلال لن يجدد عقد المدرب رامون دياز، الذي سافر إلى الأرجنتين لظروف عائلية بعد موافقة النادي وسيغيب حتى نهاية الموسم، بينما أصبح تيتي مدرب البرازيل السابق مرشحا لخلافته.

وودع دياز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لاعبيه في مران أمس الأحد كما شكر إدارة النادي والجماهير في فيديو، لكن النادي والمدرب لم يعلنا رسميا انتهاء العلاقة بينهما.

وأوضح الهلال في بيان أن إميليانو دياز نجل المدرب ومساعده سيقود الفريق في المباريات المتبقية بالموسم، بدءا من لقاء القمة أمام الاتحاد متصدر دوري المحترفين غدا الثلاثاء.

وأشار الهلال إلى أنه وافق على طلب دياز بترك الفريق للمرة الثانية وسط الموسم الجاري "لمتابعة أوضاع أسرته عقب حادث مروري تعرض له بعض أفراد الأسرة ونتج عنه حالة وفاة".

ونشر النادي عدة صور للمدرب الأرجنتيني المخضرم خلال لقاء مع اللاعبين وكتب في تعليقه "دياز يودع أبطال العاشرة" في تلميح إلى إمكانية رحيله بعد التتويج بكأس ملك السعودية يوم الجمعة الماضية.

وذكرت صحيفة (الرياضية) السعودية اليوم الاثنين أن إدارة الهلال تتجه إلى عدم تجديد عقد دياز بينما تدرس التعاقد مع تيتي الذي قاد البرازيل في آخر نسختين بكأس العالم.

وعاد دياز (63 عاما) لتدريب الهلال في فبراير 2022 وقاده لتعويض تأخره بفارق كبير من النقاط ليخطف لقب الدوري من الاتحاد في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وقدم عروضا رائعة واحتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالمغرب هذا العام وخسر 5-3 من ريال مدريد في النهائي.

لكن دياز واجه انتقادات بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني والخروج من سباق اللقب بالدوري السعودي هذا الموسم، بينما ضمد جراحه بالفوز بكأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح الأسبوع الماضي.

وترك تيتي (61 عاما) تدريب البرازيل بعد الخروج المفاجئ من دور الثمانية في نهائيات قطر العام الماضي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، وسبق له تدريب العين والوحدة بالإمارات.

كانت صحيفة (عكاظ) ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن الهلال قريب من الاتفاق مع لويس إنريكي مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق.

ويتطلع الهلال لتجديد صفوفه ويحاول إبرام صفقة ضخمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي بعد أن قال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز إن الهلال قدم عرضا لبطل العالم للانضمام إليه في الموسم المقبل.

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