الوداد يكتفي بتعادل سلبي مخيب مع 9 لاعبين من صن داونز

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتفى الوداد المغربي حامل اللقب بتعادل مخيب بدون أهداف مع تسعة لاعبين من ضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وطُرد نيو مايما لاعب صن دوانز في نهاية الشوط الأول بعدما أكد حكم الفيديو المساعد دهسه أحد لاعبي الوداد.

وعاد حكم الفيديو ليلفت نظر الحكم إلى تدخل عنيف من مارسيلو أليندي لاعب صن داونز في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليُكمل الفريق الجنوب أفريقي الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين.

وسيتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في جنوب أفريقيا السبت المقبل.

وكان الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب، فاز 3-صفر على مضيفه الترجي التونسي في الذهاب مساء الجمعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز