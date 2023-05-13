دياز: الفوز بكأس ملك السعودية توج جهود الهلال بعد موسم صعب

المصدر: رويترز

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كد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن الفوز بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم جاء تتويجا لموسم صعب وشاق شهد الكثير من الإصابات والغيابات وضغط المباريات.

وضمد الهلال جراحه القارية بفوزه بكأس الملك للمرة العاشرة وبطولته 66 في تاريخه أمس الجمعة بتغلبه بركلات الترجيح 7-6 على الوحدة بعدما أدرك التعادل 1-1 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي، رغم حصول الهلال على ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات ترجيح شهدت إهدار جان ديفيد بوجال وعلاء آل حجي وهزاع الغامدي من علامة الجزاء لصالح الوحدة.

وأهدر أندريه كاريو وأوديون إيجالو لاعبا الهلال ركلتي ترجيح بينما نجح مصعب الجوير في التسجيل بعدما أهدر ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الشوط الإضافي الأول.

وبهذا عوض الهلال خسارته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني يوم السبت الماضي.

وقال دياز لمحطة (إس.إس.سي) التلفزيونية المحلية "لم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول لكن ظهرنا بصورتنا الحقيقة في الثاني وأظهرنا رغبتنا في التتويج بالكأس الذي توج الموسم الصعب رغم الصعوبات والتحديدات.

"نحن سعداء بتتويج المجهود بهذه الكأس الغالية. أوجه الشكر للاعبين على ما قدموه خلال الفترة التي أشرفت فيها على الفريق عبر الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي والأداء الجيد في كأس العالم للأندية وبلوغ أكثر من مباراة نهائية ثم التتويج بكأس الملك الذي أهديه للجماهير واللاعبين".

ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 26 مباراة لتصبح فرصته للاحتفاظ بلقبه ضعيفة للغاية.

ومنحه الفوز على الوحدة صاحب المركز 13 بالدوري والذي يبتعد بخمس نقاط عن منطقة الهبوط أول ألقابه هذا الموسم.

وقال المدافع الدولي علي البليهي "هذه الكأس أقل شيء نقدمه للجماهير ونوعدهم بأن القادم أفضل. خسرنا الدوري وكأس آسيا والسوبر لكن الحمد لله ربنا عوضنا بكأس الملك.

"أثر الارهاق والاصابات علينا، لكن بعد توفيق الله نهدي جماهيرنا هذه البطولة.. في الهلال ننافس على كافة البطولات. الهلال سيحدد من يفوز بالدوري عندما يستضيف الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 27 بالبطولة".

وقال فهد بن نافل رئيس الهلال عبر حسابه على تويتر "الكأس الأغلى في النادي للمرة العاشرة في تاريخه.. ألف مبروك لكل الهلاليين تحقيق البطولة رقم 66 في تاريخه. ألف مبروك لأبطالنا على ما بذلوه في المدرجات والملعب وحظا وفيرا لأشقائنا في نادي الوحدة".

وقال توفيق تونسي مشرف الكرة بنادي الوحدة "قاتلنا على حلمنا ولم يكتب لنا التوفيق، لكن عرفنا الطريق..

"المنافسة في الدوري السعودي صعبة. الاتحاد المتصدر الحالي اقترب من تحقيق اللقب وقبل عامين كان قريبا من الهبوط وهذا يثبت مدى صعوبة المسابقة".

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