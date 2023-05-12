السومة يقود العربي لتحقيق كأس أمير قطر لأول مرة منذ 30 عاما

المصدر: رويترز

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سجل عمر السومة مهاجم العربي هدفين ليقود فريقه لحصد لقب كأس أمير قطر لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على السد اليوم الجمعة.

وحصد العربي، الذي حقق الكأس للمرة الأولى منذ 30 عاما، اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وتعود المرة الأخيرة لفوز العربي بكأس أمير قطر لموسم 1992-1993 وللمفارقة انتهت المباراة بنتيجة 3-صفر ضد السد أيضا.

وكان السد، حامل الرقم القياسي في الفوز بالمسابقة وله 18 لقبا، يطمح لاستعادة الكأس الغائبة منذ عام 2021 عن خزائن النادي.

وكاد علي أسد أن يضع السد في المقدمة بعد مرور 30 دقيقة بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من سانتي كازورلا لكن الحارس جاسم الهيل تصدى لتسديدته من مدى قريب.

وأطلق خوخي بوعلام تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للعربي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وغادر التونسي يوسف المساكني مهاجم العربي الملعب بعد سقوطه للإصابة قرب نهاية الشوط الأول ليغادر ويشارك حامد إسماعيل بدلا منه في الاستراحة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسد بعد سقوط المهاجم بغداد بونجاح بعد التحام مع مدافع العربي مارك مونيسا لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار بعدما أوضحت الإعادة عدم وجود عرقلة بعد تسع دقائق من الاستراحة.

ووضع السومة مهاجم العربي فريقه في المقدمة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من البديل حامد إسماعيل ليضع الكرة في مرمى الحارس سعد الشيب في الدقيقة 62.

وأرسل كازورلا تمريرة عرضية من ركلة حرة ارتقى لها بوعلام لكنه وضعها بعيدا عن المرمى ليهدر فرصة التعادل على السد في الدقيقة 69.

وبعدها بثلاث دقائق، أهدر بونجاح مهاجم السد فرصة من وضع انفراد بعدما حاول تسديد الكرة من فوق الحارس جاسم الهيل لكنه افتقد الدقة لتمر بجوار القائم الأيسر.

ومن هجمة مرتدة سريعة، أضاف البديل حامد إسماعيل الهدف الثاني بعدما انطلق خلف دفاع السد وسدد من مدى قريب في المرمى في الدقيقة 90.

وسجل السومة ثاني أهدافه ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة من البرازيلي رافينيا وسدد من داخل منطقة الجزاء.



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