الاتحاد يسحق أبها ويعزز صدارته للدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل الاتحاد ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-صفر على أبها ويعزز صدارته لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع الاتحاد، الذي تعافى من خسارة مفاجئة أمام التعاون في الجولة الماضية، رصيده إلى 62 نقطة ليتصدر الدوري بفارق خمس نقاط عن النصر الذي تعادل 1-1 مع الخليج قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

ووضع البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد فريقه في المقدمة بعد 13 دقيقة بعدما نفذ إيجور كورونادو ركلة حرة ورفعها من فوق الحائط البشري لتصل لمواطنه الذي راوغ أمين عطوشي وسدد في مرمى حارس أبها.

وأضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني بعد خمس دقائق بعدما مرر كورونادو كرة طويلة حولها المهاجم المغربي برأسه من خارج حدود منطقة الجزاء مستغلا الخروج الخاطئ للحارس.

وعاد رومارينيو وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد نصف ساعة من اللعب بعدما تلقى تمريرة طويلة من أحمد شراحيلي وسدد بقوة في منتصف المرمى وهو الهدف الذي أكد صحته حكم الفيديو المساعد بعد الشك في وجود تسلل.

وكاد رومارينيو أن يكمل ثلاثيته بعدما استقبل تمريرة عرضية من البديل عبد الرحمن العبود وسدد من مدى قريب لكن الحارس تصدى للكرة قبل ست دقائق من النهاية.

واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء للاتحاد بعدما أوضحت الإعادة عرقلة مد الله العليان من قبل سعد ناطق مدافع أبها حولها بنجاح البديل محمد الصيعري في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتجمد رصيد أبها، الذي تلقى الخسارة الثانية في أربع مباريات، عند 30 نقطة في المركز العاشر بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي وقت سابق أهدر لاعبو النصر أكثر من فرصة ليتعادل الفريق 1-1 مع الخليج ليتسع الفارق مع الاتحاد.

وظل النصر، الذي لم ينتصر إلا مرة واحدة في آخر أربع مباريات، في المركز الثاني وله 57 نقطة من 26 مباراة.

ووصل الخليج، الذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات، إلى 24 نقطة ليبتعد عن منطقة الهبوط بثلاث نقاط.

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