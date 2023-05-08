الدحيل يسحق الشمال بخماسية ويتوج بطلا لدوري نجوم قطر للمرة الثامنة

المصدر: رويترز

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سجل الهداف الكيني مايكل أولونجا أربعة أهداف ليسحق الدحيل منافسه الشمال الذي هبط للدرجة الثانية 5-2 ويتوج بطلا لدوري نجوم قطر لكرة القدم ويحقق ثلاثية محلية اليوم الاثنين. ونال الدحيل لقب الدوري للمرة الثامنة في 13 عاما لينهي سطوة السد في الموسمين الماضيين.

وأكمل الدحيل ثلاثية محلية بعد الفوز بكأس قطر وكأس دوري النجوم، بينما خرج من كأس أمير قطر.

وأنهى الدحيل الموسم برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن العربي الوصيف الذي هزم السد الثالث 2-1 اليوم.

وجدد تتويج الدحيل الشعور بخيبة الأمل لدى العربي الذي كان أقرب من أي وقت مضى لاستعادة اللقب الغائب منذ 26 عاما.

لكن احتلال الوصافة ضمن للعربي أفضل نهاية لموسم منذ 2000-2001 ما سيحفزه لتكرار التنافس القوي على اللقب في الموسم المقبل. وضع المعز علي الدحيل في المقدمة بعدما استقبل تمريرة عرضية على صدره قبل أن يهز الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة.

وسجل أولونجا الهدف الثاني في الدقيقة 21 بضربة رأس متقنة قبل أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

ووصل أولونجا للهدف الشخصي الثالث في الدقيقة 35 بتسديدة مباشرة رائعة بيسراه من داخل المنطقة.

وقلص الشمال النتيجة من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني سجلها ماتياس ناني في الدقيقة 48.

وسجل أولونجا الهدف الشخصي الرابع والخامس لفريقه بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل المنطقة في الدقيقة 54.

ورفع أولونجا رصيده إلى 22 هدفا ليتصدر هدافي دوري النجوم بفارق ثلاثة أهداف عن السوري عمر السومة لاعب العربي.

وحرمت العارضة الشمال من تسجيل الهدف الثاني قبل النهاية لكنه نجح في ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر مصطفى مشعل الذي سجل ثاني الأهداف بعد متابعة لركلة جزاء مهدرة.

وفي ليلة الختام أيضا وضع القائد عبد الله معرفي العربي في المقدمة بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة.

وأضاف السومة الهدف الثاني للعربي بضربة رأس رائعة في الدقيقة 55.

وألغى الحكم هدفا للجزائري بغداد بونجاح لاعب السد بسبب التسلل في نهاية الشوط الثاني قبل أن يقلص اللاعب ذاته الفارق للسد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهبط السيلية للدرجة الثانية بعد خسارته بهدف دون رد أمام الوكرة الذي أنهى الموسم في المربع الذهبي. وتغلب الريان على الغرافة 4-1 ليضمن البقاء.

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