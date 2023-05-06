الترجي يستأنف ضد عقوبات الكاف

المصدر: رويترز

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قال رياض التويني رئيس اللجنة القانونية في الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم لرويترز اليوم السبت إن اللجنة ستتقدم باستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأفريقي (الكاف).

وقررت لجنة الانضباط بالكاف حرمان الترجي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وتسببت اشتباكات بين مشجعي الترجي والأمن التونسي في تأجيل بداية الشوط الثاني لحوالي 40 دقيقة، قبل أن يتعادل صاحب الأرض 1-1 مع شبيبة القبائل ويتأهل لقبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع المباراتين ويصبح على موعد مع الأهلي المصري.

ووصف التويني هذه القرارات بالقاسية للغاية واعتبر أن لجنة الانضباط في الكاف اتخذت أقصى العقوبات وأضافت إليها عقوبات تكميلية.

وأوضح إن العقوبات تركزت على الأحداث وآثارها وتستند إلى مبدأ التناسب، وأشار إلى أنه لم تسجل أي إصابة في صفوف اللاعبين أو الحكام أو المراقبين أو حتى الجماهير.

وتابع أن الأحداث إلى شهدها لقاء الترجي وشبيبة القبائل خطيرة وغير مقبولة ولكن العقوبات قاسية مقارنة بتداعيات ما حدث على أرض الواقع وبما حدث في لقاءات أخرى على غرار مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي في الدور ذاته هذا الموسم.

وأكد رئيس اللجنة القانونية للترجي أن اللجنة ستسعى قدر الإمكان لتخفيف العقوبات لكن من المستحيل رفعها بالكامل.

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