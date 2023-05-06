الكاف يحرم الترجي التونسي من جماهيره في أربع مباريات قارية

المصدر: رويترز

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أعلن الترجي التونسي خوضه أربع مباريات في البطولات الأفريقية لكرة القدم بدون جماهير وفقا لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد القاري (الكاف) التي أصدرتها اليوم الجمعة.

وقال الترجي عبر صفحته على موقع فيسبوك إن لجنة الانضباط بالكاف قررت لعبه بدون جماهير في أربع مباريات مقبلة في البطولات الأفريقية وذلك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وتسببت اشتباكات بين مشجعي الترجي والأمن التونسي في تأجيل بداية الشوط الثاني لحوالي 40 دقيقة، قبل أن يتعادل صاحب الأرض 1-1 مع شبيبة القبائل ويتأهل لقبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع المباراتين ويصبح على موعد مع الأهلي المصري.

ويمكن للترجي تأجيل تنفيذ نصف العقوبة بواقع مباراتين بشرط أن لا يرتكب النادي أي تجاوزات خلال عام من إقرار العقوبة الحالية، لكن في حال ارتكاب أي تجاوز خلال المدة المذكورة تنفذ العقوبة بالكامل بخوض أربع مباريات بدون جماهير.

كما فرصت غرامة قدرها 300 ألف دولار أمريكى على النادي التونسي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالكاف أن مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي ستقام في 12 مايو أيار على ملعب رادس في تونس، على أن تلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع على استاد القاهرة.

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