إيقاف إكرامي حارس بيراميدز لشهرين بسبب المنشطات

المصدر: رويترز

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أعلن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز المصري الأربعاء أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أوقفه لمدة شهرين بسبب تحليل إيجابي.

ويمتد الإيقاف حتى 28 مايو الحالي بعدما رأت لجنة الانضباط بالكاف أن الأمر لم يكن متعمدا.

وكتب إكرامي في حسابه في تويتر "اليوم قررت لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتى 28 مايو الحالي.

"سأعلن القصة الكاملة في الأيام القليلة المقبلة، وسأوضح سبب الإيقاف رغم تبرئتي من الحصول على أي مواد معززة للأداء".

وودع بيراميدز كأس الكونفدرالية من دور الثمانية بعد الهزيمة أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي الأحد الماضي.

ويأمل بيراميدز في حصد لقبه الأول عندما يواجه الأهلي في كأس السوبر المصرية في أبوظبي يوم الجمعة.

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