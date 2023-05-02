بيراميدز يواجه الأهلي في كأس السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك

المصدر: د ب أ

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أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري أن كأس السوبر المحلي سيقام بين ناديي الأهلي وبيراميدز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد اليوم الثلاثاء إن كأس السوبر المصري سيجمع بين ناديي الأهلي وبيراميدز؛ بعد اعتذار نادي الزمالك، وعدم وضوح موقف طلائع الجيش من المشاركة.

وأضاف أن اتحاد الكرة المصري لم يقدم أي إساءة في خطابه لنادي الزمالك، لافتًا إلى أن الشركة الراعية للمباراة ستقوم بإعادة قيمة التذاكر إلى جماهير الزمالك، عقب اعتذار ناديهم عن المشاركة في السوبر المصري.

وأوضح إيهاب الكومي أن مجلس إدارة الزمالك أرسل خطاب اعتذار عن المشاركة في لقاء السوبر المقبلة بالإمارات، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حرص على إقامة اللقاء في موعده حرصًا على صورة كرة القدم المصرية، متمنيًا إقامة مباراة لائقة بين الأهلي وبيراميدز.

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