الزمالك يجدد اعتذاره عن عدم المشاركة بكأس السوبر المصري ويلجأ للفيفا

المصدر: د ب أ

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جدد نادي الزمالك إعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل أمام الأهلي بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه أرسل خطابا لاتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء جاء فيه"ردا علي خطابكم المرسل لنا اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو ، نود الإحاطة بأن لغة الخطاب ولهجته مرفوضة شكلا وموضوعا حيث إنها تصلح كإنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق".

وأضاف "أما وأن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد علي خطابكم أو إعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء، فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد علي خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل لهم".

وأوضح "نادي الزمالك أعلن قراره أمس علي لسان رئيسه وهو أنه يعتذر عن عدم المشاركة في مهزلة غير مسبوقة لا علاقة لها بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة بين جميع الأندية دون محاباة ناد واحد على حساب باقي الأندية".

وتابع "مجلس إدارة نادي الزمالك يعتذر أولا للشعب الإماراتي الشقيق ويعتذر لجماهير الناديين الذين حرصوا علي حضور المباراة وللملايين من عشاق الناديين في العالم الذين كانوا يأملون من خلال شاشات التليفزيون الاستمتاع بمباراة بجد وليس تمثيلية هزلية بمشاهدة لاعبي القطبين الكبيرين ".

وأكد الزمالك أنه يعتذر عن عدم الاشتراك في مباراة علي حساب كرامته وكبريائه، وأضاف "سنلتقي قريبا أمام الفيفا /الاتحاد الدولي لكرة القدم/ لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط لصالح ناد واحد".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء كأس السوبر المحلي.

وذكر الزمالك في خطابه أن مجلس إدارة نادي الزمالك يود الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة، مشيرا إلى أن تلك العقوبة واجبة النفاذ وفقا للوائح لجنة الانضباط.

كما أشار الزمالك في خطابه إلى موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف بموجب طرد مباشر ومحمد الشناوي الموقوف ثلاث مباريات، متسائلا عن إمكانية مشاركة الثلاثي رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط.



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