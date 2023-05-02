الزمالك يعلن عدم المشاركة في السوبر المصري أمام الأهلي

المصدر: رويترز

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أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عدم المشاركة في كأس السوبر المحلية أمام الأهلي في أبوظبي بالإمارات يوم الجمعة المقبل بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد ناديه.

وثارت أزمة حول مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في السوبر بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بداعي توجيه هتافات مسيئة ضد ناديه الزمالك السابق عقب مباراة قمة في يناير .

وقررت لجنة الاستئناف اليوم الإثنين إيقاف تنفيذ العقوبة المفروضة من لجنة الانضباط لحين الفصل في دعوى قضائية من المفترض عقد جلستها في 14 مايو .

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذي صدر قرار من محكمة محلية بعزله من منصبه، في مقطع فيديو بموقع النادي "مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قرارا بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات".

وأضاف في رسالة فيديو طويلة وإلى جانبه أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي "الاتحاد الذي خسر كل البطولات دخل معركة مع نادي الزمالك واضحة جدا.. الموضوع مش موضوع كهربا (فقط)، لكن الأمر بدأ منذ إيقاف القيد بدون وجه حق والدليل هو قيدهم لاحقا".

وكان الاتحاد المصري رفض قيد ثلاثة لاعبين جدد في تشكيلة الزمالك في يناير بداعي وجود مستحقات متأخرة على النادي، وقبل أن يتقرر قيدهم في وقت لاحق بعد غيابهم عن عدة مباريات.

وقال منصور "اتخذنا القرار بالاعتذار ونعتذر للشعب الإماراتي ونعتذر لجمهور الأهلي والزمالك الموجود في الإمارات الذين قاموتا بشراء التذاكر واتحاد الكرة أفسد الدنيا بالمحاباة".

ولم يتحدد مصير السوبر في حال إصرار الزمالك على موقفه، لكن من المتوقع في هذه الحالة أن يشارك بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، وربما تتأجل المواجهة إلى وقت لاحق.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما أحرز الأهلي لقب كأس مصر الشهر الماضي بعد الفوز في النهائي على بيراميدز.

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