وزير السياحة السعودي يعرب عن سعادته بزيارة ميسي للمملكة

المصدر: د ب أ

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أعرب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الاثنين عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته حاليًا للمملكة، ضمن جولة سياحية لنجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الخطيب عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، صورًا لجولة ميسي السياحية رفقة عائلته معلقًا عليها: "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمه، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة"

وكان وزير السياحة عبر خلال تغريدة في وقت سابق اليوم عن ترحيبه بـ "ميسي" وعائلته وذلك في زيارته السياحية الثانية للمملكة.

وكتب الخطيب: "أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".

وشارك "ميسي" بالفعل في حملة دعائية تُرَوّج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وقال ميسي، الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، في منشور بثه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور بالطبيعة في السعودية قائلًا: "مَن كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".

وسَبَق لميسي /35 عامًا/، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. كما حضر إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي؛ إذ كان الفريق قد خاض مباراة كأس موسم الرياض في مواجهة نجوم الهلال والنصر.



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