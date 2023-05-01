كاف يعلق على شغب مباراتي الرجاء مع الأهلي والترجي ضد القبائل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحداث شغب الجماهير التي شهدتها مباراتا الترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري بملعب رادس، والرجاء البيضاوي المغربي أمام الأهلي المصري بمركب محمد الخامس، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين أنه يدين بشده سلوك المشجعين في المباراتين.

وقال فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للكاف إن الأمر سيجرى تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف :"المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين. كاف سيسلم الأمر إلى هياكلنا القضائية لمزيد من التحقيق."

وتابع "كانت مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الأفريقية. لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية."

وشهدت منافسات دور الثمانية بدوري الأبطال أمس الأول السبت تعادل الترجي مع شبيبة القبائل 1 / 1 إيابا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الترجي 1 / صفر، كما تعادل الرجاء مع الأهلي سلبيا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 2 / صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز