إيقاف هوساوي مدافع الاتحاد السعودي 6 مباريات

المصدر: رويترز

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أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد عن إيقاف زكريا هوساوي مدافع الاتحاد، متصدر دوري المحترفين، ست مباريات بعد البصق على منافس.

كما غرمت اللجنة هوساوي 60 ألف ريال (حوالي 16 ألف دولار) بعد طرده في الدقائق الأخيرة خلال الفوز 2-1 على الشباب يوم الخميس الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن هوساوي (22 عاما) بصق على مهاجم الشباب جريجور كريتشوفياك في الوقت بدل الضائع وطرد بعد دقائق قليلة من نزوله بديلا.

وقبل آخر ست جولات بالدوري يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أكثر.

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