السلطات المغربية تحقق في وفاة مشجعة قبل مباراة الرجاء والأهلي

المصدر: رويترز

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‬أعلنت سلطات مدينة الدار البيضاء عن فتح تحقيق في وفاة مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي في محيط استاد محمد الخامس قبل انطلاق مباراة أمام الأهلي المصري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم أمس السبت.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن وفاة المشجعة نور الزروالي نتيجة تدافع الجماهير قبل المباراة.

وتعادل الرجاء دون أهداف على أرضه ليخرج من دور الثمانية بعدما عجز عن تعويض خسارته 2-صفر في القاهرة، ليتأهل الأهلي لقبل النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

وقال والد المشجعة للصحفيين إن ابنته عادت للتو من تركيا لحضور اللقاء نظرا لعشقها فريق الرجاء منذ طفولتها.

وأوضح أن نور، موظفة بشركة للتأمين، تعرضت لإصابات قوية في أماكن متفرقة بجسدها وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى، نافيا معاناتها من مشكلة صحية سابقة.

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