أول تعليق من كولر مدرب الأهلي المصري بعد إقصاء الرجاء

المصدر: رويترز

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أكد مارسيل كولر مدرب الأهلي أن الحظ حالف فريقه بإهدار الرجاء المغربي ركلة جزاء في لحظة فارقة بمباراة إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس السبت.

وتأهل الفريق المصري إلى الدور قبل النهائي للمرة الرابعة على التوالي عقب التعادل دون أهداف في الدار البيضاء مستفيدا من تفوقه 2-صفر ذهابا في القاهرة.

وحصل الرجاء على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول وسط جماهيره المتحمسة في مركب محمد الخامس، لكن يسري بوزوق سدد في العارضة وارتدت الكرة على الأرض دون اجتياز خط المرمى.

وصمد الأهلي دفاعيا طيلة اللقاء ليتأهل لمواجهة الترجي التونسي في المربع الذهبي مواصلا رحلة تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب للمرة 11.

وأبلغ كولر الصحفيين "كانت المباراة صعبة للغاية لأن الرجاء كانت لديه رغبة قوية في الفوز على أرضه، حالفنا الحظ حين أهدروا ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول".

وأضاف المدرب السويسري "طالبت اللاعبين بين الشوطين بالهدوء والدقة في التمرير والتحرك جيدا دون كرة لتقليل الضغط علينا، لذا كنا أفضل في الشوط الثاني لكن لم نتمكن من التسجيل".

وأشار كولر إلى عدم وجود وقت للراحة إذ يتعين عليه بدء الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصرية ضد غريمه الأزلي الزمالك في أبوظبي يوم الجمعة المقبل.

وتابع "سنغلق ملف مباراة الرجاء للاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك في السوبر، منذ وصولي للأهلي نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، هدفي الفوز دائما لكن أعرف أن هذا ليس ممكنا، لكن الأمور تسير على ما يرام ويبذل اللاعبون أقصى جهد".

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