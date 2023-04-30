الترجي يبلغ قبل نهائي دوري الأبطال بصعوبة ويلاقي الأهلي

المصدر: رويترز

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تأهل الترجي التونسي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري في مباراة تأخر شوطها الثاني لحوالي 40 دقيقة بسبب الشغب.

واستفاد الترجي من فوزه 1-صفر ذهابا في الجزائر ليتأهل لملاقاة الأهلي المصري الذي أطاح بالرجاء المغربي من دور الثمانية.

افتتح محمد علي بن رمضان التسجيل للترجي في بداية الشوط الثاني، وتعادل آدم رجم للزوار في الدقائق الأخيرة.

وخلال فترة الاستراحة حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب ليتأخر الشوط الثاني لوقت طويل.

وفي المواجهة الأخرى في قبل النهائي يلتقي الوداد المغربي حامل اللقب مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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