الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد التعادل دون أهداف مع مضيفه الرجاء المغربي الذي أهدر ركلة جزاء، السبت ليستفيد من تفوقه 2-صفر في مباراة الذهاب.

وسيلعب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب بعشر مرات، في قبل النهائي مع الترجي التونسي أو شبيبة القبائل الجزائري.

وأحرز الأهلي اللقب في 2020 و2021 وخسر نهائي النسخة الماضية.

وبدأ الرجاء المباراة بضغط هجومي وكاد يسري بوزوق أن يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من تسديدة من مدى قريب لكن الحارس محمد الشناوي تصدى للكرة بنجاح.

وكاد مروان عطية لاعب الأهلي أن يسجل بالخطأ في مرماه قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما حول ركلة ركنية نفذها نوفال الزرهوني مرت من فوق عارضة الشناوي.

واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لصاحب الأرض بعد عرقلة أليو ديانج لبوزوق الذي سدد في العارضة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وتحسن أداء الأهلي بعد الاستراحة.

وقال التونسي علي معلول لاعب الأهلي "الوصول إلى قبل النهائي مرور مستحق على مجموع المباراتين".

وأضاف "امتصصنا حماس جماهير الرجاء. الأهلي في دور المجموعات دائما يتعرض لظروف صعبة... لكن مع الوقت الأهلي يتقدم والمستوى يرتفع وبإذن الله نستطيع الوصول إلى الدور النهائي".

وسدد حسين الشحات لاعب الأهلي بجوار القائم الأيمن للحارس أنس الزنيتي بعد ثماني دقائق من الاستراحة.

وأهدر حمزة خابا مهاجم الرجاء فرصة من مدى قريب بعد أن وصلته تمريرة عرضية لكنه سدد بغرابة بجوار القائم الأيمن.

وسدد البديل زكريا الهبطي كرة قوية قرب النهاية لكن الشناوي أبعدها عن مرماه ليعود الأهلي ببطاقة التأهل من المغرب.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا ضد الوداد المغربي، حامل اللقب.

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