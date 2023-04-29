النصر يكتسح الرائد برباعية في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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اكتسح النصر ضيفه الرائد 4 /صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز الخليج على الفيحاء 3 /صفر.

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف عبد الرحمن غريب الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث للنصر، فيما أضاف عبد المجيد الصليهم الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر، حيث لعب الأخير مباراة أقل من النصر.

على الجانب الآخر تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الخليج على مضيفه الفيحاء 3/صفر.

وتقدم الخليج عن طريق سوكول تسيكاليشي في الدقيقة 23 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 67 سجل أندريه بوكو الهدف الثالث للخليج.

ورفع الخليج رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.



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