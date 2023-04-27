الترجي يعلن إيقاف دقدوق ثلاثة أشهر بسبب المنشطات

المصدر: رويترز

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أعلن الترجي التونسي اليوم الخميس أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عاقبت ظهيره الأيسر حسام دقدوق بالإيقاف لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي قرار الإيقاف بعد سقوط لاعب الترجي في اختبار منشطات مطلع مارس الماضي عقب مباراة في دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني في ملعب حمادي العقربي برادس.

وأكد دقدوق في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه لم يخالف اللوائح مشيرا إلى أن نتيجة التحليل تأكدت بعد مباراة فريقه ضد الزمالك المصري ومنذ ذلك الحين تم إيقافه عن اللعب والتدريبات.

وتابع الظهير الأيسر أن هناك بعض الأطراف سعت لتحطيم معنوياته و إلحاق الضرر بمسيرته الكروية قائلا "أنا لا أتعاطى المنشطات وكان تناولي مادة منشطة عن حسن نية".

وتم إيقاف دقدوق بداية من 11 مارس إلى 11 يونيو 2023.

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