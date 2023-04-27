الزمالك يحقق فوزه الأول مع المدرب أوسوريو على حساب سيراميكا

المصدر: رويترز

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عاد الزمالك لطريق الانتصارات وفاز 1-صفر على سيراميكا كليوباترا لينفرد بالمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وحقق الزمالك انتصاره الأول مع مدربه الجديد لكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد التعادل مع المقاولون العرب في المباراة الماضية، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة من 25 مباراة ليحتل المركز الرابع ويتأخر عن بيراميدز ثالث الترتيب، الذي خاض مباراة أقل، بثلاث نقاط.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة بضربة رأس بعدما حول عرضية أحمد سيد زيزو إلى داخل الشباك.

وكاد محمد عادل أن يتعادل لسيراميكا في الدقيقة 34 بعدما سدد من مدى قريب كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وكان يوسف أسامة نبيه قريبا من إضافة الهدف الثاني للزمالك بعد الاستراحة بسبع دقائق، بعدما حول عرضية سيد عبد الله (نيمار) وسدد من مدى قريب لكن محمد بسام حارس سيراميكا أنقذ الكرة بنجاح.

وأهدر محمد متولي (كناريا) فرصة أخرى لسيراميكا بعدما سدد داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد صبحي أبعد الكرة.

وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 30 نقطة في المركز 11.

وأنعش طلائع الجيش آماله في البقاء بالدوري المصري بعدما حقق فوزه الأول في 2023 وتفوق 1-صفر على غزل المحلة.

ورفع طلائع الجيش صاحب المركز 17 وقبل الأخير رصيده إلى 21 نقطة من 24 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، حيث يحتل الداخلية المركز 15 لكنه خاض مباراتين أكثر.

ومنح بول جوليوس التقدم بهدف للطلائع بعد ست دقائق من بداية المباراة بعد تمريرة من محمد شريف حتحوت.

وكان هذا الهدف كافيا لكي يحقق طلائع الجيش فوزه الرابع في الدوري هذا الموسم، لكنه الانتصار الأول منذ تفوقه بهدف على البنك الأهلي في 20 ديسمبر الماضي.

وتجمد رصيد المحلة، الذي تلقى الخسارة الرابعة على التوالي، عند 30 نقطة في المركز 12 ويبتعد عن منطقة الهبوط بست نقاط.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 مباراة.

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