هدف حجازي العكسي يصعد بالهلال السعودي إلى نهائي الكأس

المصدر: رويترز

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واصل الهلال السعودي تعزيز معنوياته قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا عندما أحرز أحمد حجازي قائد الاتحاد هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الفريق الضيف الفوز 1-صفر بعد وقت إضافي والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم الأحد.

وبعدما وقف عبد الله المعيوف حائلا أمام العديد من فرص الاتحاد، انطلق موسى ماريجا في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية حولها حجازي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 106.

وبعد تغلبه على النصر الأسبوع الماضي يأتي الانتصار على الاتحاد ليدخل الهلال ذهاب النهائي القاري أمام أوراوا رد دياموندز الياباني السبت المقبل في أفضل حال.

وأنهى هدف حجازي آمال الاتحاد في حصد الثلاثية المحلية، إذ نال الفريق لقب كأس السوبر في يناير كانون الثاني الماضي ويتصدر الدوري المحلي قبل سبع جولات من النهاية.

واستحوذ الهلال على الكرة لكنه لم يهدد مرمى صاحب الأرض الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وأهدر عبد الرزاق حمد الله فرصة للاتحاد عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها سيئة خارج الملعب في الدقيقة 42.

لكن أخطر فرص الشوط الأول كانت من نصيب الاتحاد في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما انطلق هيلدر كوستا من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية وصلت إلى رومارينيو وهو يواجه مرمى المعيوف غير أنه أطاح بها فوق المرمى بغرابة.

واستهل رومارينيو الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها المعيوف.

وكاد الهلال أن يعاقب الاتحاد على إهدار الفرص عندما انطلق سعود عبد الحميد من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية سددها أوديون إيجالو لكن الحارس مارسيلو جروهي أنقذ فريق المدرب نونو إسبيرتو سانتو في الدقيقة 53.

وبعد ذلك بثلاث دقائق كان حمد الله على موعد من واحدة من أبرز الفرص ربما في الموسم السعودي بأكمله.

فالمهاجم المغربي تلقى تمريرة طويلة من قبل منتصف الملعب بقليل وسددها مباشرة بشكل مذهل لترتد من العارضة وسط مشاهدة المعيوف.

وارتدت الكرة إلى رومارينيو الذي أعادها لحمد الله ليسددها مباشرة مرة أخرى لكن المعيوف أبعدها لركنية هذه المرة وسط ذهول من رامون دياز مدرب الهلال.

وأضاع رومارينيو فرصة أخرى للاتحاد قبل ست دقائق من النهاية عندما تباطأ في التسديد ليمرر إلى برونو هنريكي الذي سددها ليبعدها المعيوف.

ويدين الهلال بالفضل للمعيوف لامتداد المباراة إلى الوقت الإضافي عندما أنقذ محاولة رومارينيو من تمريرة هنريكي العرضية في الدقيقة 89.

وارتدت الهجمة للهلال ومرر إيجالو الكرة إلى موسى ماريجا ليضعه في مواجهة جروهي لكن حارس الاتحاد كان الأسرع في الوصول إلى الكرة.

وكان الاتحاد قريبا من حسم التأهل عندما تبادل إيجور كورونادو تمرير الكرة مع حمد الله لكن المدافع محمد جحفلي تدخل في الوقت المناسب ليقطع الكرة من اللاعب البرازيلي.

ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى ماريجا لكنه اصطدم مع البديل عمر هوساوي مدافع الاتحاد لتخرج إلى ركلة مرمى في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأبعد جروهي تسديدة البديل لوسيانو فييتو لاعب الهلال بعد عشر دقائق من الشوط الإضافي الأول.

وتنفست جماهير الاتحاد الصعداء عندما شاهدت تمريرة أخرى من فييتو تمر بجوار المرمى بقليل وسط حسرة بدلاء الهلال.

وفي بداية الشوط الإضافي الثاني أرسل ماريجا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى لكن حجازي حولها إلى داخل مرماه ليمنح الهلال التقدم.

وفقد لاعبو الاتحاد تركيزهم بعد اهتزاز شباكهم واكتفوا بتسديدات بعيدة المدى لم تزعج المعيوف المتألق.

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