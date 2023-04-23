الأهلي المصري يهزم الرجاء المغربي ويضع قدماً في قبل نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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وضع الأهلي المصري قدماً في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الرجاء المغربي 2 / صفر، السبت، في ذهاب دور الثمانية بالبطولة.

وسجل محمد عبد المنعم هدف المباراة الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم السبت المقبل، حيث يتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل في الدور ذاته.

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