52 ألف مشجع للأهلي المصري أمام الرجاء في أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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من المنتظر أن يحظى الأهلي بدعم أكثر من 50 ألف مشجع عندما يستضيف الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وأعلن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد عشرة ألقاب، الحصول على موافقة الجهات الأمنية اليوم الأحد لحضور 52 ألف مشجع أمام الرجاء الذي من المتوقع حصوله على ألفي تذكرة.

وكان الأهلي قد استعان بعدد مماثل خلال الفوز 3-صفر على الهلال السوداني في ختام دور المجموعات مطلع الشهر الجاري، في مباراة حاسمة بين الفريقين على الصعود إلى دور الثمانية في استاد القاهرة.

وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر دون حضور مشجعين أو بحضور عدد محدود منذ وقوع كارثة بورسعيد في فبراير 2012 ومقتل أكثر من 70 مشجعا من الأهلي.

ويستضيف الرجاء مباراة إياب دور الثمانية في 29 أبريل.

وكان الأهلي قد واجه الرجاء في دور الثمانية لدوري الأبطال الموسم الماضي وفاز 3-2 في مجموع المباراتين، قبل أن يخسر النهائي 2-صفر أمام الوداد المغربي الذي استضاف المباراة على ملعبه.

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