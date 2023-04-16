الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتفقد استعدادات السعودية لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الآسيوي أن وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتفقد قبل نهاية الشهر الحالي استعدادات السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاحد عن مصادر لها لم تكشف عنها أن "وفدا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتفقد الاستعدادات الأخيرة لنهائي دوري أبطال آسيا، الذي يجمع فريق الهلال السعودي وأوراوا الياباني المقرر في 29 أبريل الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك خلال زيارته العاصمة السعودية الرياض في 26 من الشهر نفسه".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوفد، الذي يبلغ عدد أعضائه 12 شخصا "سيزورون أيضا الملاعب والمرافق والمنشآت الرياضية في العاصمة من أجل الوقوف على ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، والاطلاع على استيفاء متطلبات البطولة وشروطها ومعاييرها على أرض الواقع".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026، في ديسمبر الماضي، لينضم إلى 3 اتحادات أخرى تقدمت بالطلب ذاته، وهي الأردن وأستراليا وأوزبكستان، ومن المزمع أن يتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بالإعلان عن الدولة المستضيفة للبطولة في العام الحالي.

وسلم اتحاد الكرة السعودي في ديسمبر 2022 الملف النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، إلى الاتحاد الآسيوي، الذي رحب ممثله بالوفد السعودي المكلف بتقديم الملف، وذلك في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكد ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المملكة تسعى لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير مواكبة لما تشهده من قفزات تنموية شاملة، لا سيما في عالم الرياضة، حيث تفتح هذه الاستضافة آفاقاً جديدة لكرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة، التي حققت تقدماً كبيراً رغم حداثة عهدها، موضحاً أن المملكة تحظى ببنية تحتية رياضية قوية تؤهلها لاستضافة كآس آسيا للسيدات، حيث ترحب بالضيوف من أبناء القارة الآسيوية وكل أنحاء العالم.

وأضاف المسحل: "استعددنا منذ وقت مبكر لهذه البطولة وفق أعلى مستويات التنظيم، والملف السعودي شامل ومليء بالتفاصيل التي ستثري بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وواثقون من ارتفاع فرص الفوز بالاستضافة ".

وأوضح أن المملكة من خلال استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي لنسخة مميزة لكرة القدم النسائية، في حدث عالمي يضع المملكة على خارطة الرياضة العالمية، وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030.

ويتضمن ملف الاتحاد السعودي لكرة القدم متطلبات البطولة وشروطها ومعاييرها، بالإضافة إلى الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية، ضمن خطة للاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى من خلالها إلى استضافة كبرى الأحداث الرياضية القارية والعالمية.



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