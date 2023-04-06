الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء في القاهرة الوداد المغربي حامل اللقب في مواجهة سهلة أمام سيمبا التنزاني بينما سيواجه الأهلي المصري، النادي الأكثر تتويجا باللقب القاري الرفيع برصيد عشرة ألقاب، منافسه التقليدي الرجاء المغربي مجددا.

وتقابل الأهلي مع الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي وتأهل العملاق المصري بعد الفوز 2-1 في القاهرة والتعادل 1-1 في المغرب.

وبلغ الأهلي نهائي دوري الأبطال في الثلاث نسخ الأخيرة وفاز باللقب في 2020 و2021 قبل أن يحل وصيفا للوداد في النسخة الماضية.

وسيشهد دور الثمانية مواجهة عربية أخرى بين شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي بينما يواجه شباب بلوزداد بطل الجزائر منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

- سيمبا التنزاني أمام الوداد المغربي

- الأهلي المصري أمام الرجاء المغربي

- شباب بلوزداد الجزائري أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

- شبيبة القبائل الجزائري أمام الترجي التونسي

* سيقام الذهاب في 21 و22 أبريل نيسان على ملاعب الفرق المذكورة أولا بينما سيقام الإياب في 28 و29 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

وفي الدور قبل النهائي سيلتقي الفائز من مواجهة شبيبة القبائل والترجي مع الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء بينما سيلعب الفائز من مواجهة سيمبا والوداد مع الفائز من مواجهة شباب بلوزداد وماميلودي صن داونز.

وسيقام ذهاب الدور قبل النهائي في 12 و13 مايو أيار بينما سيقام الإياب في 19 و20 مايو.

وسيقام ذهاب النهائي في الثاني من يونيو حزيران على أن تقام مباراة الإياب في التاسع من الشهر ذاته.

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