بسبب كولر.. الأهلي المصري يعاقب المهاجم عبد القادر

المصدر: رويترز

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أعلن النادي الأهلي، متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فرض غرامة مالية كبيرة على مهاجمه أحمد عبد القادر.

وأوضح النادي، أمس، أن العقوبة وُقِّعت لأسباب انضباطية، دون أن يحدّد المبلغ المقرر دفعه من جهة اللاعب.

ونشر، عبر حسابه في «تويتر»، بياناً قصيراً، جاء فيه: «قرَّر سيد عبد الحفيظ، مدير كرة القدم، توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر، نظراً لما بدر منه»، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجناح عبد القادر (23 عاماً) وهو يرفض مصافحة المدرب السويسري مارسيل كولر، عقب الفوز 3-صفر على الهلال السوداني في استاد القاهرة أول من أمس، والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وبدا عبد القادر غاضباً من قرار الاستبدال في الدقيقة 62.

وقال كولر للصحفيين بعد المباراة: «أحياناً يشعر اللاعب بأنه يستحق الاستمرار في الملعب ولا يجب تغييره»، مؤكداً أنه بصته مدرباً يؤدي دوره لمصلحة الفريق من أجل الفوز.

وأضاف: «المباريات الكبرى تكون مفعمة بالمشاعر وقد يحدث انفعال»، مشيراً إلى تفهمه هذه المواقف.

وتابع: «أعرف كيف أتعامل، لا توجد مشكلة»، معلناً عزمه التحدث إلى اللاعب بصورة طبيعية.

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