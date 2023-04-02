الأهلي المصري يهزم الهلال السوداني بثلاثية

المصدر: د ب أ

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بلغ الأهلي المصري دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني 3 / صفر، أمس، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بعد تفوقه في المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 81 سجل حسين الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز صن داونز الجنوب إفريقي على القطن الكاميروني 2 /1.

وسجل ماكينوج، لاعب القطن، الهدف الأول لصن داونز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، قبل أن يضيف أبو بكر أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل مشهود كسالي الهدف الوحيد للقطن.

ورفع صن داونز رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، فيما يحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب الأهلي، الذي استفاد من المساندة الجماهيرية الكبيرة في ملعب استاد القاهرة، فيما بدا الحذر واضحاً على أداء الهلال الذي كان يخشى تلقي هدف في شباكه.

وقاد محمود عبد المنعم «كهربا» هجمات الأهلي البحث عن تسجيل هدف يفتح له الطريق نحو التأهل للدور المقبل، فيما قاوم دفاع الهلال المد الهجومي للفريق المصري، محاولاً منعه من تحقيق غرضه.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق كهربا في الدقيقة 25، حينما نجح في السيطرة على الكرة العرضية من زميله أحمد عبد القادر بنجاح، ليسدد كرة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الهلال.

وبعد الهدف اندفع الأهلي محاولاً تسجيل الهدف الثاني، لكن دفاع الهلال وحارس مرماه عيسى فوفانا، حالا دون حدوث ذلك.

ولم تسفر محاولات الفريقين عن جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه وسيطرته محاولاً إضافة هدف ثانٍ، فيما حاول الهلال امتصاص ذلك الضغط وشن هجمات مرتدة على مرمى محمد الشناوي حارس الفريق المصري.

وفي الدقيقة 64، أسفرت محاولات الأهلي عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات الذي تلقى تمريرة من زميله بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في شباك الهلال مسجلا الهدف الثاني.

وبعد الهدف الثاني بات الأهلي الأكثر سيطرة واستحواذاً، فيما حاول الهلال الخروج من مناطقه وشن هجمات على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 81 سجل الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي، بعدما تسلَّم كرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع الهلال ويسدد كرة أرضية سكنت شباك فوفانا.

وحافظ الأهلي على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 3 / صفر.

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