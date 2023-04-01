الزمالك المصري يودع دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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ودع الزمالك المصري منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوز مثير على ضيفه المريخ السوداني 4 /3، "الجمعة"، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في المسابقة.

وكان الفريقان قد ودعا منافسات دور المجموعات، مع ضمان كل من الترجي التونسي المتصدر والوصيف شباب بلوزداد العبور للدور المقبل، حيث يحتل الأول صدارة الترتيب برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة عن الثاني، ويلعبان معا بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، أنهى الزمالك دور المجموعات في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن المريخ صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم الزمالك في الدقيقة الأولى عن طريق مصطفى شلبي، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة.

وسجل رمضان عجب الهدف الأول للمريخ في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك زميله الجزولي نوح التعادل في الدقيقة 48.

ونجح المريخ في قلب النتيجة لصالحه في الدقيقة 56 بهدف سجله باولو سيرجيو، لكن الزمالك نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عن طريق ناصر منسي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ناصر منسي الهدف الثالث له والرابع للزمالك، ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

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