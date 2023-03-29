الاتحاد السعودي يوافق على رحيل رينار

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم "الثلاثاء" رحيل الفرنسي إيرفي رينار مدرب المنتخب الأول لكرة القدم الذي ذكرت تقارير أنه بات قريباً من تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وقال الاتحاد السعودي على "تويتر" "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينار برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.

"وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".

وكان رينار، الذي قاد السعودية لفوز مفاجئ في كأس العالم الماضية على حساب الأرجنتين التي توجت لاحقا باللقب، يرتبط بعقد مع الاتحاد السعودي حتى 2027.

وتولى رينار (54 عاما) تدريب السعودية في يوليو تموز 2019 بعقد يمتد لعامين ونصف العام ومدد تعاقده في مايو أيار الماضي بعد مشوار ناجح في تصفيات كأس العالم.

ولم يعمل رينار سابقا كمدرب للسيدات لكنه كتب تاريخاً ناجحاً بقيادة زامبيا وساحل العاج للفوز بكأس الأمم الأفريقية في 2012 و2015 على الترتيب، كما تولى تدريب منتخب المغرب قبل العمل في السعودية.

ويأتي الانفصال عن رينار بعد خسارة المنتخب مجدداً "الثلاثاء" في مباراة ودية 2-1 أمام بوليفيا.

وكانت السعودية خسرت أمام فنزويلا وديا أيضا يوم الجمعة الماضي.

وكانت السعودية تأهلت إلى كأس آسيا التي تقام في قطر في يناير من العام المقبل. وتقام قرعة البطولة في مايو.

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