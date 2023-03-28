الركراكي يصفح عن عامل فندق وجه إهانات عنصرية لمنتخب المغرب

المصدر: رويترز

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دعا وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم عامل الفندق المتهم بالعنصرية لرؤية الأجواء بين المسلمين في رمضان.

وكان أحد العاملين في فندق إقامة المنتخب المغربي في مدريد حيث سيلعب ضد بيرو، وجه إهانات عنصرية في حسابه في انستجرام إلى الفريق بسبب مواعيد تقديم طعام السحور.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن الشرطة المحلية ألقت القبض على عامل إسباني يبلغ من العمر 27 عاما، وأصدرت بحقه تهمة كراهية.

وأبلغ الركراكي مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة بيرو يوم الثلاثاء "لا نقبل العنصرية، لكننا نريد إظهار أن الإسلام دين تسامح.

"سامحنا المتهم بما يقتضيه الدين الإسلامي وعادات المغاربة".

وأضاف "العامل أخطأ وسامحناه، وإذا أراد زيارتنا ورؤية الأجواء بين المسلمين ورمضان فنحن نرحب به".

وكان المغرب فاز 2-1 على البرازيل مطلع الأسبوع الحالي، ليحقق الانتصار الأول للمنتخبات العربية على بطلة العالم خمس مرات.

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