المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا للمرة الأولى

المصدر: د ب أ

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دخل المنتخب السعودي للسيدات، رسميا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.

ومنذ تأسيسه عام 2021 خاض منتخب السيدات 9 مباريات، وتوج بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي، الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل إن ما حققته لاعبات المنتخب الوطني خلال عام ونصف فقط يعد إنجازًا كبيرًا.

وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان إن منتخب السيدات يواصل صناعة التاريخ بدخوله في تصنيف الفيفا في فترة وجيزة وبمستوى مميز، كما أثنت على العمل الرائع الذي يقوم به الطاقم الفني والإداري للمنتخب وأكدت على أهمية مضاعفة الجهود في الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.



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