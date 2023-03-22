الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية

المصدر: رويترز

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أعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء انسحابه من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بسبب ضغط المباريات، وهي البطولة الثانية التي يعتذر النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر عن عدم المشاركة فيها.

وقال متصدر الدوري المصري الممتاز في بيان "قرر مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه الذي عقد الثلاثاء الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم ومع انضمام عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة".

وأشار النادي إلى أنه استبعد خيار الاستعانة بلاعبين شبان في البطولة التي تضم أندية الدوري الممتاز والتي انطلقت العام الماضي نظرا لإعارة بعضهم والتزامات البعض الآخر في مسابقات أخرى.

وكان من المقرر أن يستضيف الأهلي منافسه المصري في دور الستة عشر من البطولة في 27 من الشهر الجاري قبل أيام من استضافة الهلال السوداني في مباراة مصيرية في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 1-صفر أو بفارق هدفين لمرافقة صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية فيما سيكون التعادل كافيا للهلال لكي يضمن العبور للدور التالي.

ويتصدر صن داونز المجموعة وله 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب. ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط فيما يقبع كوتون سبور الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.

كان الأهلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال المقررة في وقت لاحق هذا العام بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات.

وقال الأهلي إن الموسم المحلي سينتهي في 15 يوليو بينما تبدأ البطولة العربية في 20 من الشهر ذاته.

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