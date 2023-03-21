حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في كرة القدم في مصر موافقة الأمن على حضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية أمام ضيفه الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا في الأول من أبريل المقبل.

وكان الأهلي طلب السماح له بحضور السعة الجماهيرية الكاملة لاستاد القاهرة قبل أن يوافق الأمن على 50 ألف مشجع لمباراته في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وقال الأهلي على تويتر "يتوجه محمود الخطيب رئيس النادي بالشكر إلى وزارة الداخلية والقيادة الأمنية على مساندتهم الفريق في مهمته الوطنية وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير (50 ألف مشجع) لمؤازرة الفريق في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني في استاد القاهرة".

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 1-صفر أو بفارق هدفين لمرافقة صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية فيما سيكون التعادل كافيا للهلال لكي يضمن العبور للدور التالي.

ويتصدر صن داونز المجموعة وله 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب. ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط فيما يقبع كوتون سبور الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.

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