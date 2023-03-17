بلماضي يجدد دماء منتخب الجزائر لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

المصدر: رويترز

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جدد جمال بلماضي مدرب الجزائر دماء فريقه قبل مواجهتي النيجر ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 لكرة القدم يومي 23 و27 من الشهر الجاري.

وشهدت القائمة غياب الحارس الأول رايس وهاب مبولحي الذي استغنى عنه بلماضي بسبب تدني مستواه ولعبه في دوري الدرجة الثانية في السعودية مع القادسية.

كما شهدت القائمة وجود العديد من الأسماء الجديدة التي فضل بلماضي دعوتها دعما لمشروعه بتجديد دماء المنتخب.

وغاب الوجه الجديد ونجم نادي أولمبيك ليون حسام عوار رغم حصوله على الضوء الأخضر لتمثيل الجزائر لرغبته في استعادة كامل مستواه مع ناديه قبل تسجيل أول ظهور مع منتخب بلده الأصلي. ودعم بلماضي خط الدفاع بظهير أيمن نادي باستيا فان دين خيركوف وظهير أيسر نانت جوان حجام ولاعب ولفرهامبتون ريان آيت نوري.

كما شهدت القائمة وجود لاعب وحيد من الدوري المحلي هو مدافع اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد الذي تألق في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر.

وضمت القائمة كذلك مهاجم نيس بدر الدين بوعناني ومهاجم تولوز فارس شعيبي.

وفيما يلي القائمة كاملة:

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة وأنطوني ماندريا وألكسندر أوكيدجة.

في الدفاع: محمد أمين توغاي، عيسى ماندي، زين الدين بلعيد، جوان حجام، ريان آيت نوري، فان دين خيركوف، أحمد توبة، مهدي ليريس، رامي بن سبعيني. في الوسط: إسماعيل بن ناصر، عبد القهار قادري، آدم زرقان، هشام بوداوي، نبيل بن طالب، رامز زروقي.

في الهجوم: يوسف بلايلي، إسلام سليماني، محمد الأمين عمورة، رياض محرز، آندي ديلور، بدر الدين بوعناني، فارس شعيبي.



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