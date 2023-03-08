حسابات الربح والخسارة.. النصر السعودي يواجه أصعب اختبار أمام الاتحاد

المصدر: رويترز

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سيخوض النصر أصعب اختبار لصدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يحل ضيفا بقيادة كريستيانو رونالدو على الاتحاد ملاحقه المباشر وصاحب أقوى دفاع في المسابقة بجدة غدا الخميس.

ويتصدر النصر المسابقة برصيد 46 نقطة بعد 19 جولة ويملك الفريق أقوى هجوم برصيد 42 هدفا وسكنت شباكه عشرة أهداف فقط ليصبح صاحب ثاني أقوى دفاع بعد منافسه قطب جدة بقيادة مدافعه المصري فارع الطول أحمد حجازي.

وفاز النصر في آخر أربع مباريات بالدوري بهدفين على الأقل بينما انتصر الاتحاد خارج أرضه على الخليج 3-صفر في الجولة الماضية ليعوض تعادله سلبيا على أرضه مع الرائد.

وسيغيب عن النصر هدافه ومتصدر قائمة هدافي المسابقة البرازيلي أندرسون تاليسكا للإصابة، بينما سيقود هجوم الاتحاد لاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 12 هدفا احتل بهم المركز الثاني في القائمة خلف تاليسكا.

لكن الفرصة سانحة لرونالدو، الذي سجل ثمانية أهداف رغم انضمامه للفريق نهاية العام الماضي، لزيادة رصيده من الأهداف.

وسيلتقي رونالدو مع وجه مألوف في استاد الجوهرة المشعة في جدة هو الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز الذي سيدير المباراة، وذلك بعدما أدار الكثير من مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني عندما كان المهاجم البرتغالي في صفوف عملاق مدريد.

وسيعمل النصر على تعويض هزيمته 3-1 أمام الاتحاد في استاد الملك فهد بالرياض في نهائي كأس السوبر المحلية في يناير كانون الثاني الماضي، بينما تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الدور الأول في مرسول بارك.

وسيحاول الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة استغلال قمة الاتحاد والنصر لصالحه وبالتأكيد سيتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل بشرط أن يفوز على ضيفه الفيحاء للاقتراب أكثر من القمة.

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