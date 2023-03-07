الهلال يواصل تعثره ويخسر من الفتح في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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تلقى الهلال ضربة جديدة ليواصل تعثره محليا بعدما خسر 2-1 من الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين.

وأهدر الهلال، حامل اللقب والمتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، نقاطا للمباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل مع الوحدة الذي يبتعد عن منطقة الهبوط بأربع نقاط.

وتجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس ليتأخر بواقع 13 نقطة عن النصر المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر.

ورفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة من 19 مباراة ليحتل المركز السادس.

وظهرت نية الفتح مبكرا بعدما سجل بعد 15 دقيقة عن طريق بيتروس لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف للتسلل.

وسجل كريستيان تيو الهدف الأول للفتح قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة رائعة من مراد باتنا وسدد بدقة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس عبد الله المعيوف.

وجاء الهدف بعد سبع دقائق من أخطر فرص الهلال في الشوط الأول عن طريق عبد الله الحمدان الذي سدد من مدى قريب لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وطالب ميشيل ديلجادو لاعب الهلال بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته في الدقيقة 78 لكن حكم الفيديو المساعد أمر باستكمال اللعب.

وبعدها بدقيقتين وبمجهود فردي رائع سجل خالد الغنام الهدف الثاني للفريق الزائر بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة أرضية زاحفة في الجانب الأيسر.

وقلص صالح الشهري النتيجة للهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما حول تمريرة ديلجادو الأرضية في المرمى من مدى قريب دون رقابة.



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