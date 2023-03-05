ماذا قال الطفل السوري بعد مقابلة رونالدو؟

المصدر: رويترز

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قال الطفل السوري نبيل سعيد إنه لم يصدق نفسه بمقابلة مثله الأعلى كريستيانو رونالدو وجها لوجه بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا في فبراير.

وسافر سعيد إلى السعودية وقابل رونالدو وعانقه قبل مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي أمس الجمعة.

وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر، عبر الطفل سعيد في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنيته في مقابلة رونالدو.

ولقى أكثر من 50 ألف شخص حتفهم نتيجة الزلزال، وتقول السلطات في سوريا إن هناك أكثر من 5900 قتيل.

وقال سعيد "عندما شاهدت رونالدو كنت أعتقد أنه حلم. لم أصدق نفسي. لم أعرف متى سينتهي هذا الحلم. كنت أصلي ألا يكون حلما".

وأضاف "الجميع يتمنى مقابلة رونالدو، فهو إنسان لطيف".

وأفلت النصر من هزيمة مفاجئة عندما أحرز ثلاثة أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب تأخره إلى فوز 3-1 ويحافظ على الصدارة متقدما بنقطتين على الاتحاد.

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