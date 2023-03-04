رونالدو سعيد بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأن تكون جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي لكرة القدم، والتي توج بها، هي الأولى من بين "العديد" له مع فريق النصر.

وكان النجم البرتغالي، والذي انتقل للنصر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي، قد بدأ بشكل هادئ مع الفريق السعودي في يناير الماضي.

لكنه بعد ذلك نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" مرتين، ليصل إجمالي أهدافه إلى ثمانية أهداف في أربع مباريات مع فريق المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وقبل المباراة التي فاز فيها النصر على الباطن 3 /1، أمس الجمعة، حصل رونالدو على الجائزة الشهرية ووعد بأنها لن تكون الأخيرة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب رونالدو: "سعيد للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري السعودي، أتمنى أن تكون الأولى من بين العديد من الجوائز، فخور بكوني جزء من هذا الفريق".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز