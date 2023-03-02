الأهلي المصري يتوج بلقب البطولة العربية لكرة الطائرة للمرة الثامنة

المصدر: د ب أ

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توج الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي المصري بلقب البطولة العربية للأندية رقم 41، بعد أن تغلب على نظيره فريق النصر البحريني بنتيجة 3/ صفر، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

وجاء هذا التتويج بعد أن حقق الفريق الأحمر الفوز في جميع مواجهاته، ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق للمرة الثامنة، ويعزز الأرقام القياسية التي يحققها في كافة البطولات.

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الأهلي، الذي حسمها بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، ليتوج باللقب عن جدارة واستحقاق.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 / 21، قبل أن يواصل تفوقه ويحقق الفوز بنتيجة 25 / 9 في الشوط الثاني، فيما انتهى الشوط الثالث بنتيجة 25 / 19 لصالحه.

وشق الأهلي طريقه إلى النهائي بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، حيث تغلب على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم فاز على فريق بني ياس الإماراتي، وعلى خيبل اليمني والسيب العماني والوكرة القطري، وعلى السويحلي الليبي، قبل أن يتخطى عقبة السيب العماني في الدور قبل النهائي.





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