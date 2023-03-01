حلم جديد على كريستيانو رونالدو تحقيقه مساء الجمعة

المصدر: رويترز

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سيكون الطريق ممهدا أمام كريستيانو رونالدو لتسجيل المزيد من الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يلعب النصر المتصدر على أرضه أمام الباطن متذيل الترتيب مساء يوم الجمعة.

ولن يكون غريبا أن يمتلئ ملعب مرسول بارك بالمشجعين وسط تطلعات متزايدة منها في أن يساهم استمرار تألق رونالدو في حصد لقب الدوري لأول مرة منذ موسم 2018-2019.

ورغم البداية البطيئة لرونالدو بعد الانضمام للنصر في يناير الماضي، فإنه أصر على ترك بصمته في المباريات الأخيرة، ولن تكون مفاجأة أن يفوز في نهاية الموسم بلقب هداف الدوري.

وترك رونالدو بصمته على آخر عشرة أهداف للنصر في الدوري، حيث أحرز ثمانية أهداف وصنع هدفين، كان آخرها تسجيل ثلاثية في غضون 25 دقيقة خلال الانتصار 3-صفر على ضمك يوم السبت الماضي.

وبات رونالدو يتأخر بخمسة أهداف فقط عن زميله أندرسون تاليسكا مهاجم النصر الذي سيغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية "أشعر بانسجام أكبر مع الفريق الآن، ليس سهلا التأقلم في أول خمس أو ست أو سبع مباريات، يعرف الجميع تحركاتي الآن وبدأت في فهم تحركات بقية اللاعبين".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخبات ولريال مدريد والبالغ عمره 38 عاما "خطوة بخطوة يمكننا الوصول إلى مستويات أعلى".

وبانضمام رونالدو في صفقة مدوية في فترة الانتقالات الشتوية، بعد إنهاء تعاقده بالتراضي مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، بات النصر يملك أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 39 هدفا بعد 18 مباراة.

لكن ما يمهد أمام المزيد من الأهداف لرونالدو أن النصر سيواجه متذيل الترتيب وصاحب أضعف خط دفاع في المسابقة حيث استقبل 44 هدفا.

وفي مباراة الدور الأول بين الفريقين في سبتمبر الماضي، خرج النصر فائزا 4-صفر، ولن تمثل مفاجأة إذا تكررت نتيجة كبيرة رغم واقع أن الباطن سيدخل المباراة بعدما تذوق أخيرا طعم الانتصار.

وفاز الباطن 1-صفر في الجولة الماضية على الاتفاق الذي انفصل بعدها بالتراضي عن المدرب باتريس كارتيرون.

ملاحقة الاتحاد وعودة الهلال

يتصدر النصر، الذي فاز في آخر ثلاث جولات، الدوري برصيد 43 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد التعادل دون أهداف مع الرائد يوم الخميس الماضي.

وتوقفت بذلك سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لكن الاتحاد سيحاول العودة سريعا إلى الطريق الصحيح عندما يواجه الخليج يوم الجمعة، حتى يواصل التمسك بحلم حصد اللقب لأول مرة منذ 2009.

لكن قبل أن يلعب النصر أو حتى الاتحاد، سيكون الهلال حامل اللقب قد عاد إلى المنافسات المحلية بعدما واصل مشواره الآسيوي الناجح.

وفي انطلاق الجولة غدا الخميس، سيلعب الهلال مع الوحدة بعدما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز ساحق وقياسي 7-صفر على الدحيل متصدر الدوري القطري في الدور قبل النهائي.

وكتب الهلال في حسابه على تويتر أنه احتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد وبلغ نهائي أبطال آسيا خلال فبراير شباط، والآن "موعدنا الدوري في مارس".

ويأتي الهلال رابعا برصيد 32 نقطة لكنه خاض 15 مباراة فقط، ويملك فرصة كبيرة للدخول بقوة دائرة المنافسة على اللقب المحلي.

ولا يزال الشباب قريبا من القمة حيث يحتل المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط عن النصر، وفاز في آخر أربع مباريات وسيختتم الجولة أمام العدالة صاحب المركز قبل الأخير يوم السبت.

وفي باقي المباريات، يلعب الفتح مع الطائي والفيحاء مع أبها غدا الخميس.

ويلتقي الرائد مع الاتفاق يوم الجمعة وضمك مع التعاون يوم السبت المقبل.

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