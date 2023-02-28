الداخلية بعشرة لاعبين يفرض التعادل على الأهلي بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

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فرض فريق الداخلية بعشرة لاعبين التعادل 1 /1 على مضيفه الأهلي اليوم الثلاثاء في المرحلة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات، فاز المصري البورسعيدي على مضيفه إنبي 2 /1 ، كما فاز سيراميكا كليوباترا على ضيفه البنك الأهلي بنفس النتيجة.

وعلى استاد السلام، تقدم محمود عبد المنعم كهربا بهدف للأهلي عبر تسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للاهلي بعد عرقلة أحمد عبد الرسول لحمدي فتحي، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو (فار) أشار الحكم باحتساب ضربة حرة مباشرة للأهلي مع طرد عبد الرسول في الدقيقة 80.

ورغم النقص العددي تمكن النيجيري رشيد أحمد من خطف هدف التعادل للداخلية في الوقت بدل الضائع بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية في شباك الحارس محمد الشناوي.

ورفع الاهلي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة من 17 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على بيراميدز وفيوتشر، وكلاهما خاض 19 مباراة، كما رفع الداخلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة المصري البورسعيدي وانبي على استاد برج العرب، تقدم مروان حمدي بهدف للمصري في الدقيقة 31 لكنه تعرض للطرد بعدها بثمان دقائق.

ورغم النقص العددي، أضاف زياد كمال الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 50 ثم تكفل احمد امين اوفة بالهدف الوحيد لإنبي في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 25 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد إنبي عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى استاد المقاولون العرب، قلب سيراميكا كليوباترا تأخره بهدف أمام البنك الأهلي إلى فوز ثمين بهدفين.

وتقدم كريم بامبو بهدف للبنك الأهلي في الدقيقة 51 لكن عمرو قلاوة أدرك التعادل لسيراميكا في الدقيقة 77 ثم خطف صلاح محسن هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد سيراميكا إلى 24 نقطة في المركز العاشر وظل البنك الأهلي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.



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