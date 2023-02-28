المنتخب السعودي يخوض مواجهتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقامة معسكر إعدادي للفريق في محافظة جدة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل.

ويتزامن المعسكر مع فترة التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

ويخوض "الأخضر" خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، ثم يواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر، وستقام كلا المباراتين على استاد الأمير عبدالله الفيصل.



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