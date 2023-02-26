رونالدو بعد الهاتريك: النصر أهم من تسجيل الأهداف

المصدر: رويترز

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بدا كريستيانو رونالدو سعيداً بزيادة انسجامه مع النصر بعد أن سجل ثلاثية في مرمى ضمك، اليوم السبت ليساهم في آخر عشرة أهداف للفريق متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتجاوز الهداف البرتغالي بداية صعبة في مغامرته الجديدة ليرفع رصيده الآن إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات كما صنع هدفين.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها حساب شركة الرياضة السعودية عبر تويتر عقب اللقاء "أنا سعيد جدا بأهدافي لكن الفريق هو الأهم".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخبات ولنادي ريال مدريد ولدوري أبطال أوروبا "بالنسبة لي الأهداف مهمة، لكن الفريق أهم، أدى الفريق عملا رائعا اليوم وركض وقاتل".

ورغم انضمامه للنصر في النصف الثاني من الموسم، عقب إنهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد، أصبح رونالدو (38 عاما) على بعد خمسة أهداف من زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 13 هدفا، والذي سيغيب بضعة أسابيع للإصابة.

وعن تناغمه مع الجناح عبدالرحمن غريب في المباريات الأخيرة أوضح رونالدو "أشعر بانسجام أكبر مع الفريق الآن، ليس سهلا التأقلم في أول خمس أو ست أو سبع مباريات، يعرف الجميع تحركاتي الآن وبدأت في فهم تحركات بقية اللاعبين، خطوة بخطوة يمكننا الوصول إلى مستويات أعلى".

ويتصدر النصر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الاتحاد وثلاث نقاط عن الشباب بعد 18 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال حامل اللقب.

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