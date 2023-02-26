الترجي على أعتاب دور الثمانية بدروي أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك

المصدر: رويترز

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هز محمد علي بن حمودة ومحمد علي بن رمضان الشباك ليفوز الترجي 2-صفر على ضيفه الزمالك المصري ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح بن حمودة التسجيل قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، وحسم بن رمضان المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظ بطل تونس على سجله المثالي بانتصاره الثالث في ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المركز الأخير.

ويأتي المريخ السوداني في المركز الثاني بأربع نقاط بعد انتصاره أمس الجمعة 1-صفر على شباب بلوزداد ثالث الترتيب بثلاث نقاط.

وأصبح الزمالك، الفائز باللقب خمس مرات، مهددا بالخروج من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي منذ خسارته أمام غريمه الأهلي المحلي في النهائي في 2020.

وأبلغ نبيل معلول مدرب الترجي مؤتمرا صحفيا أن أداء فريقه في الشوط الأول هو الأفضل له هذا الموسم.

وأضاف "الزمالك صنع فرصتين لكن الترجي انتصر بفضل الحالة الذهنية للاعبيه وسيطرته على المباراة، يجب علينا خوض المباريات الثلاث المتبقية بالعزيمة ذاتها وحصد أكبر عدد من النقاط".



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