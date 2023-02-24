ماريغا يقود الهلال لمواجهة الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

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سجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاد خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونجا ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.

وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز اليابان في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل والسادس من مايو.

وبسبب إقامة كأس العالم في قطر في نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس الماضي.

وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي في قطر.

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