إقالة مدرب الإسماعيلي المصري

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الإسماعيلي، المتعثر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، إقالة المدرب أحمد حسام «ميدو».

وكان ميدو عاد لتدريب الفريق في نهاية ديسمبر الماضي.

وحقق الفريق فوزاً واحداً في تسع مباريات مع مدرب الزمالك السابق، وحصد خلالها ثماني نقاط فقط.

وقال الإسماعيلي، في بيان على حسابه عبر «فيسبوك»: «قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي توجيه الشكر للجهاز التدريبي والإداري والطبي، وذلك إثر سوء نتائج الفريق الأول ووضعه الحالي بجدول الدوري».

وأشار الإسماعيلي، في بيان منفصل، إلى أنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد اليوم.

ويحتل الإسماعيلي، الذي لم يفز بلقب الدوري منذ 2002، المركز قبل الأخير من بين 18 فريقاً برصيد 14 نقطة متأخراً بنقطتين عن منطقة الأمان.

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