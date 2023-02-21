نادي الاتحاد السعودي يمدد عقد البرازيلي كورونادو حتى 2025

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد عقد لاعب الوسط الهجومي البرازيلي إيجور كورونادو لمدة موسمين ليبقى في الفريق حتى 2025.

ونشر النادي على تويتر عدة صور للاعب أثناء توقيع العقد مع صورة له ممسكا بقميص الاتحاد الذي يحمل اسمه وعام 2025.

وقال المركز الإعلامي للنادي "مجلس الإدارة حريص على استمرار نجوم الفريق وتعزيز صفوفه بشكل مستمر ليحافظ على وضعه في قمة المنافسة وتحقيق البطولات دائما".

وكان كورونادو انضم للاتحاد في صيف 2021 من الشارقة الإماراتي وساعد الفريق السعودي على الفوز بكأس السوبر السعودية 2022 إضافة إلى وصافة الدوري السعودي الموسم الماضي خلف الهلال.

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